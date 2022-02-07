أسعار الدواجن تصل إلى 32 جنيها فى المزرعة و34 جنيها للمستهلك

كتب إسلام سعيد

أعلنت شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية، تحرك أسعار الدواجن اليوم في المزرعة عند مستوى 32 جنيهًا للكيلو الأبيض، وذلك مقابل 31 جنيهًا أمس، ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 34 جنيها بحسب الأسواق المختلفة.

أضافت "الشعبة"، فى نشرتها، أن أسعار كرتونة البيض لا تزال تسجل مستويات 49.5 جنيه لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة و61 جنيها لكرتونة البيض البلدى، و53 جنيه بيض أحمر، ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 59 جنيها حسب الأنواع.

تفاصيل أسعار الدواجن

سعر الأبيض 32 جنيها

سعر الساسو 40 جنيها

كتكوت ابيض 6.75-7 جنيه

كتكوت ساسو 4-4.25 جنيه

امهات بيضاء 22 جنيها

أسعار بيع الدواجن والبيض للمستهلك النهائي تختلف بين المحافظات وبعضها، وكذلك داخل المحافظة الواحدة ، بعد إضافة تكاليف النقل ومكاسب التجار.