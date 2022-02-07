أستراليا تعيد فتح حدودها بالكامل أمام المسافرين المطعمين فى 21 فبراير الجارى

أ.ش.أ

قال رئيس الوزراء الأسترالي "سكوت موريسون" اليوم الاثنين، إن بلاده ستعيد فتح حدودها بالكامل، أمام جميع حاملي التأشيرات الذين تم تطعيمهم وذلك اعتبارا من 21 فبراير الجاري، بعد ما يقرب من عامين منذ إغلاقها أمام غير المواطنين للتخفيف من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف "موريسون" حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم، أنه إذا تم تطعيم المسافرين مرتين، فإن الدولة تتطلع لاستقباله مرة أخرى على أراضيها.. موضحا أنه مر ما يقرب من عامين منذ أن قررت السلطات في أستراليا إغلاق حدودها، ومن المقرر أن تقوم أستراليا بإعادة فتح تدريجي للحدود منذ أواخر العام الماضي للسماح للمهاجرين المهرة والطلاب الدوليين.

وكانت القيود المفروضة من الدولة قد أدت إلى انفصال عائلات عن بعضها البعض وسددت ضربة لقطاع السياحة المهم في البلاد، وتم بالتدريج تخفيف القيود بالنسبة للأستراليين والسكان المقيمين لمدة طويلة والطلبة، وسيتم بموجب القرار الأخير رفع جميع القيود تقريبا.

ويأتي ذلك بعدما تخلت أستراليا عن سياسة "صفر إصابات بكوفيد" وإثر انهيار نظام تعقب المخالطين للمصابين على وقع موجة الإصابات بالمتحور أوميكرون