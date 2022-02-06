6 تعليمات مشددة لأزهر الإسكندرية لمعلميها .. تعرف عليها

الإسكندرية أسماء على بدر

عقد الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعى لمنطقة الإسكندرية الأزهرية ، اليوم الأحد، اجتماعًا بشيوخ معاهد إدارتى المنتزه، والعامرية، للتأكيد على بعض التعليمات التى تخص العملية التعليمية، والعمل على دعمها، وتجنب السلبيات التى تؤثر على سير العملية التعليمية ومعالجتها بشكل جذري.

و تم التأكيد خلال الاجتماع على ما يلي:

1- التشديد على المتابعة المستمرة لحضور الطلاب وتفعيل الإنذارات للطلاب الذين يكثر غيابهم.

2- تفعيل سجل التوجيه الفني.

3- تفعيل سجل الشكاوى والمقترحات.

4- تنمية الجانب الخلقى لدى المعلمين والطلاب.

5- الالتزام بالتعليمات والمنشورات وعمل سجل منشورات لكلٍ فى تخصصه.

6- تنفيذ الانتدابات مع عدم تمكين المنتدب من التوقيع بالمعهد إلا بخطاب يلغى الانتداب أو يفيد بانتهائه.