اليوم السابع
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الأحد، 06 فبراير 2022 01:07 م
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6 تعليمات مشددة لأزهر الإسكندرية لمعلميها .. تعرف عليها

الأحد، 06 فبراير 2022 01:00 م
6 تعليمات مشددة لأزهر الإسكندرية لمعلميها .. تعرف عليها جانب من الاجتماع
الإسكندرية أسماء على بدر

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عقد الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعى لمنطقة الإسكندرية الأزهرية ، اليوم الأحد، اجتماعًا بشيوخ معاهد إدارتى المنتزه، والعامرية، للتأكيد على بعض التعليمات التى تخص العملية التعليمية، والعمل على دعمها، وتجنب السلبيات التى تؤثر على سير العملية التعليمية ومعالجتها بشكل جذري.

و تم التأكيد خلال الاجتماع على ما يلي:

1- التشديد على المتابعة المستمرة لحضور الطلاب وتفعيل الإنذارات للطلاب الذين يكثر غيابهم.

2- تفعيل سجل التوجيه الفني.

3- تفعيل سجل الشكاوى والمقترحات.

4- تنمية الجانب الخلقى لدى المعلمين والطلاب.

5- الالتزام بالتعليمات والمنشورات وعمل سجل منشورات لكلٍ فى تخصصه.

6- تنفيذ الانتدابات مع عدم تمكين المنتدب من التوقيع بالمعهد إلا بخطاب يلغى الانتداب أو يفيد بانتهائه.

 


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