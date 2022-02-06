5 فوائد صحية لتناول شاى التوابل في الشتاء.. يعزز مناعتك ويحسن الهضم

كتبت مروة هريدى

في فصل الشتاء، يمكن أن يوفر تناول كوب ساخن من شاى الأعشاب، الدفء اللازم الذى يحتاجه جسمك لمكافحة البرد القارس، وتشمل الأعشاب والتوابل القرفة والقرنفل والحبهان وجوزة الطيب والزعفران والزنجبيل، والتي تعمل على تدفئة الجسم مع زيادة عملية التمثيل الغذائي وتعزيز المناعة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ويعتبر شاى الزنجبيل والقرفة الأكثر شهرة بين أنواع شاى التوابل، كما أن لهما العديد من الفوائد الصحية خاصة عند تناولهما في الشتاء.

شاي الزنجبيل

الزنجبيل يعطي الشاي نكهة دافئة ومنعشة وحلوة قليلاً، حيث يستخدم الزنجبيل في الشاي منذ العصور القديمة ويمكن العثور عليه الآن في أنواع الشاي في جميع أنحاء العالم.

شاي القرفة

عادة ما تضاف القرفة للشاى الأسود، ولكن يمكن إضافتها أيضًا للشاي الأخضر أو الليمون، حيث تمنحك مذاق رائع ودافئ.

فيما يلى.. 6 فوائد صحية لتناول شاى التوابل في الشتاء:



يُعزز المناعة

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في اشاي التوابل على تعزيز جهاز المناعة في الجسم ومحاربة أعراض البرد والإنفلونزا.

الالتهاب

تساعد الخلطات الدافئة في تقليل الالتهاب والألم، حيث يقال إن تناول الشاي المنقوع بالزعفران أو وضع القليل من القرنفل في غلاية مغلية من مياه الشرب يمكن أن يساعد في تخفيف الألم عن طريق تقليل الالتهاب في الجسم.

إنقاص الوزن

نظرًا لأن الشاي الذى يحتوى على التوابل منخفض السعرات الحرارية ولكنه مرتفع في القيمة الغذائية، فهو مشروب مثالي لأي شخص يتطلع إلى إنقاص الوزن، خاصة عند إضافة بضع قطرات من عصير الليمون إلى الشاي كمنشط ممتاز للجسم ويساعد في السيطرة على الجوع.

الدورة الدموية

بسبب قلة النشاط، تتيبس أجسامنا وتضعف الدورة الدموية خلال أشهر الشتاء تحديدًا، ويحسن شاي القرفة الدورة الدموية مع التحكم في مستويات السكر في الدم.

تحسين الهضم

خلال فصل الشتاء، تؤدي الأطعمة الثقيلة، وكذلك الميل إلى الجلوس وتجنب الحركة، إلى زيادة خطر الإصابة بمشاكل في الجهاز الهضمي، ويمكن أن يساعد تناول الشاي المنقوع بالزنجبيل أو النعناع أو اليانسون على الهضم وتخفيف آلام المعدة، خاصة إذا تم تناوله بعد أو بين الوجبات.

يعزز الطاقة

لأن مشروبات الطاقة تحتوي في كثير من الأحيان على كميات عالية من الكافيين، والتي يمكن أن تكون ضارة بصحة الفرد، يمكن استخدام الشاي الذى يحتوى على التوابل كمعزز للطاقة الطبيعية مع القليل من الآثار الجانبية السلبية أو معدومة لأنه يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية والمعادن الهامة.



الزنجبيل