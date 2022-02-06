اليوم السابع
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الأحد، 06 فبراير 2022 05:12 ص
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1250 إلى 1300 جنيه أسعار طن الأسمنت للمستهلكين بالسوق.. الحديد بـ15 ألف جنيه

الأحد، 06 فبراير 2022 05:00 ص
1250 إلى 1300 جنيه أسعار طن الأسمنت للمستهلكين بالسوق.. الحديد بـ15 ألف جنيه صورة ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية، أن أسعار الأسمنت للمستهلك تسجل 1250 إلى 1300 جنيه في الأسواق اليوم، مشيرا إلى أن سعر طن الأسمنت السائب بلغ 1200جنيه.

 

وأضاف رئيس شعبة مواد البناء في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن سعر الحديد والصلب يسجل 15000 إلى 15200 جنيه في مصانع الدورة المتكاملة ويسجل في مصانع الدرفلة 14500 إلى 14800 جنيه الآن.

 

وأشار الزيني إلى أن الشعبة ستعقد اجتماع عاجل لها الأسبوع القادم لبحث مسألة تحرك أسعار الأسمنت ومن المقرر دعوة رئيس اتحاد الغرف التجارية المهندس إبراهيم العربي.


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اسعار الاسمنت

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