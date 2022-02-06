10 معلومات عن امتحانات الثانوية العامة 2022 وضوابط أسئلة الاختبارات

محمود طه حسين

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة عام 2022، ونقدم فى التقرير التالى 10 معلومات مهمة عن الامتحانات وضوابط الأسئلة.

ـ حددت الوزارة 11 يونيو المقبل موعد انطلاق امتحانات الدور الأول للثانوية العامة، و13 أغسطس 2022 للدور الثانى.

ـ إتاحة الوزارة للطلاب تسجيل استمارة التقدم للامتحانات من 25 يناير حتى 24 فبراير الجارى.

ـ بدأت الوزارة إجراء مقابلات الأعضاء المرشحين للعمل بالامتحانات من بين رؤساء لجان سير ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة.

ـ تبحث وزارة التربية والتعليم ضوابط وضع الأسئلة حيث تعقد عدة اجتماعات لبحث مواصفة الأسئلة.

ـ من المقرر أن تعقد امتحانات الثانوية العامة بأسئلة تضم أجزاء مقالية واختيار من متعدد.

ـ من المقرر أن تعقد امتحانات الثانوية العامة بشكل ورقى خاصة بعد قرار وزارة التربية والتعليم عقد امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثانى الثانوى ورقيا فى المدارس.

ـ طالبت الوزارة من الطلاب سداد رسوم التابلت والمصاريف الدراسية ورسوم الامتحانات.

ـ يسدد الطالب المتقدم للامتحان رسما قدره 200 جنيه مقابل الخدمات ومستلزمات الامتحانات بالإضافة إلى 10 جنيهات رسم إضافى للطلاب المقيدين للامتحان للمرة الأولى والثانية، بالإضافة إلى 200جنيه للطلاب المتقدمين للامتحان للمرة الثالثة أو الرابعة و 210 جنيه مصرى رسم إضافى.

ـ وجهت الوزارة الطلاب بالاعتماد على منصة بنك المعرفة كأفضل طريقة للمذاكرة وتحصيل المعلومات وفق نظام التقييم الجديد.

ـ أكدت الوزارة أن الأسئلة ستكون وفق نظام التقييم الجديد بأسئلة تقيس الفهم.