وصول جميع رحلات مصر للطيران إلى الكاميرون وعلى متنها 1400 مشجع.. صور

أعلنت مصر للطيران عن وصول 5 رحلات خاصة تابعة لها إلى مطار ياوندى بالكاميرون، والتى تقل مشجعى المنتخب الوطني، وذلك لمؤازرة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم خلال مشاركته فى المباراة النهائية أمام منتخب السنغال فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى تقام اليوم الأحد.

ونظمت مصر للطيران الرحلات من مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد إلى مطار "ياوندي" بالكاميرون لنقل حوالى 1400 راكب، وذلك بأحدث طائرات الشركة من طرازات بوينج دريملاينر B787-9 التى تتسع لعدد 309 ركاب وبوينج B777-300 التى تتسع لعدد 346 راكبا وبوينج B737-800 التى تتسع لعدد 150 راكبا.

وكانت الشركة الوطنية قد سيرت 7 رحلات سابقة إلى الكاميرون لنقل عدد من المشجعين المصريين لمساندة المنتخب الوطنى خلال مشواره فى البطولة الإفريقية.