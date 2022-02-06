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وزير خارجية العراق يبحث مع نظيره السعودي القضايا المتعلقة بأمن المنطقة

الأحد، 06 فبراير 2022 04:42 م
وزير خارجية العراق يبحث مع نظيره السعودي القضايا المتعلقة بأمن المنطقة وزير خارجية العراق فؤاد حسين
كتب : أحمد جمعة

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بحث وزير الخارجيَّة العراقى فؤاد حسين مع نظيره السعوديّ الأمير فيصل بن فرحان أسباب تأخر عقد الجولة الخامسة من المباحثات السعوديّة-الإيرانيّة وتم تبادل وجهات النظر بهذا الخصوص.

وأكّد وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين – بحسب بيان صحفي صادر عن الخارجية العراقية - على أنَّ الحكومة العراقيَّة ستعمل بكل جُهُدها وتستثمر جميع علاقاتها من أجل خلق فرصة مُناسبة للتفاهمات بين طهران والرياض.

جاء ذلك خلال اتصالٍ هاتفيّ أجراه وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين اليوم الأحد مع وزير خارجيَّة المملكة العربيَّة السعوديّة الأمير فيصل بن فرحان.

وناقش الجانبان العلاقات الثنائيَّة والتعاون والتنسيق المُشترَك في مجال دعم مرشحي الجانبين في المنظمات الدوليَّة.

وفي إطار آخر تم بحث الوضع المتوتر في الخليج وضرورة إيجاد سُبُل لإبعاد الخطر عن المنطقة وخلق حالة استقرار وأمان، مُؤكداً استعداد الحكومة العراقيَّة أنَّ تلعب دوراً محورياً في هذا المجال، وفي ختام المباحثات أكّد الوزيران على ضرورة استمرار التواصل خلال هذه الفترة الحساسة من تأريخ المنطقة.

 

 


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