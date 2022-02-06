وزير السياحة يبحث مستجدات الأعمال بالمتحف المصرى الكبير.. نقل أكثر من 56 ألف قطعة للمتحف

كتب محمد أسعد

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء ا.ح. إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اجتماعا موسعا لمتابعة آخر مستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، والموقف التنفيذي للأعمال الهندسية وتقدم العمل الأثري به، بالإضافة الي تطورات الأعمال بمتحف مراكب الملك خوفو.

حضر الإجتماع الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف والمنطقة المحيطة، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، ويمني البحار مساعد الوزير للشئون الفنية ومساعدي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المتخصصين، والمقاول واستشاري المشروع وممثلي تحالف تقديم وتشغيل الخدمات.

واستهل الوزير الإجتماع بالترحيب بالحاضرين مشيدا بما تم من إنجازه من أعمال للإنتهاء من هذا الصرح العظيم، ومؤكدا علي ضرورة الإلتزام بالتوقيتات المحددة مقدما للإنتهاء من جميع الأعمال استعدادا لافتتاح المتحف، مشيرًا إلى ضرورة رفع كفاءة مستوي الخدمات السياحية بالمنطقة المحيطة بالمتحف مع مراعاة المظهر الحضاري للمنطقة ككل.

كما قام اللواء عاطف مفتاح باستعراض من خلال عرض تقديمي ما آلت إليه نسب إنجاز الأعمال في مشروع المتحف، حيث أوضح أن إجمالي نسبة إنجاز الأعمال بالموقع وصلت إلى 99%، كما تم الإنتهاء من أعمال الهيكل الإنشائي بنسبة 100%، ومن التشطيبات الداخلية بنسبة 99.8%، كما وصل حجم الإنجاز في تنفيذ الأنظمة الإلكتروميكانيكية إلى 96%، وفي تنفيذ أنظمة الاتصالات والتأمين ICT إلى 90%.

وعن أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، أوضح اللواء عاطف مفتاح أنه تم الانتهاء من الساحات الخارجية والمساحات الخضراء بنسبة 98%، كما وصل حجم الإنجاز في الطرق الخارجية المحيطة إلى 92%، وفي الواجهة المطلة على الأهرامات الى 99.8%. هذا بالإضافة إلى الإنتهاء من أعمال الهيكل الخرساني والمعدني لمتحف مراكب خوفو بنسبة 100% وجاري تنفيذ التشطيبات اللازمة للمبني. كما استعرض الحل المعماري لزيادة طاقة انتظار السيارات لتصل لأكثر من 2000 مكان انتظار بزيادة عن المتاح حاليًا ب 1300 عربة. هذا بالإضافة إلى استعراض مراحل تسليم أعمال تقديم وتشغيل خدمات الزائرين من المصريين والسائحين بالمتحف.

ومن جانبه، استعرض الدكتور الطيب عباس موقف تقدم العمل الأثري بالمتحف؛ حيث أوضح أنه وصل حجم الإنجاز ببهو المدخل والدرج العظيم إلى 99.8%، كما تم الانتهاء من تشطيبات قاعة الملك توت عنخ آمون بنسبة أكثر من 99%، بالإضافة إلى أنه تم وضع وتثبيت أكثر من 4700 قطعة أثرية من كنوز الملك توت عنخ آمون داخل 86 فاترينة عرض من أصل 107 فاترينة.

وأضاف مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير أنه تم الإنتهاء من التشطيبات الخاصة بقاعات العرض الرئيسية بنسبة 96%، كما تم نقل حتى الآن أكثر من 56,000 قطعة أثرية إلى المتحف.

وفور الانتهاء من الاجتماع توجه الدكتور خالد العناني واللواء إيهاب الفار والحضور في جولة بالمتحف لتفقد الأعمال والعرض المتحفي الخاص بالبهو والدرج العظيم وقاعة الملك توت عنخ آمون ومتحف مراكب خوفو.



