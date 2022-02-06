وزير الرى: الكفاءة معيار أساسى فى اختيار قيادات الوزارة

كتبت ـ أسماء نصار

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير ، وعدد من قيادات مصلحة الرى وهيئة الصرف وهيئة السد العالى المُكلفين حديثاً، للتأكيد على التكليفات الجديدة الخاصة بهم.

وأوضح عبد العاطى، أن معيار الكفاءة هو المعيار الأساسى في اختيار قيادات الوزارة، وأن تحقيق الشفافية يُعد من أهم سبل التطوير ورفع كفاءة العمل، مشيراً إلى أن الهدف من حركة الترقيات والتنقلات هو تحقيق المصلحة العامة وسرعة الأداء والإنجاز، مؤكداً على دعمه لقيادات الوزارة في أداء مهامهم مع استمرار الرقابة على مستويات الأداء الخاصة بكل منهم لتقييم الأداء وحسن سير العمل، مطالباً الجميع بمواصلة العمل وإتخاذ القرارات بكل حسم للتعامل مع مختلف الموضوعات الخاصة بالعمل مع مراعاة كافة النواحى الفنية والقانونية والمالية اللازمة.

ووجه عبد العاطى خلال الاجتماع بزيادة معدلات تنفيذ أعمال تأهيل الترع، واستمرار الرقابة على أعمال التأهيل المنفذة بكافة المحافظات، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، كما وجه بزيادة معدلات تأهيل المساقى وتطبيق نظم الرى الحديث من خلال البروتوكول الموقع مع وزارتى الزراعة والمالية والبنك الاهلى المصرى والبنك الزراعى بهذا الشأن، مشددا على ضرورة متابعة حملات الإزالات الموسعة الجارية بمختلف المحافظات، والاستمرار في بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة.

ووجه بالاستمرار في رفع حالة الاستنفار بجميع أجهزة الوزارة للتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول، ومواصلة المرور الدورى لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لاستقبال المياه، وجاهزية محطات الرفع ومحطات الطوارئ للتعامل مع أى ازدحامات، وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فورى.

كما استعراض عبد العاطى الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية الكبرى التى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً، مثل مشروع الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام، ومشروع تنمية شمال سيناء، ومشروع تنمية جنوب الوادى، موجهاً بمواصلة بذل الجهد للعمل بهذه المشروعات الهامة بما يضمن الانتهاء من التنفيذ بأعلى معدلات من الجودة والكفاءة وطبقاً للمعدلات الزمنية الموضوعة.

و شدد عبد العاطى على ضرورة زيادة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس "كورونا" فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.