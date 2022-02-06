وزيرة التضامن تفتتح مشروع بيوت الطلبة والطالبات في الوادي الجديد.. لايف وصور

افتتحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، يرافقها اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، مشروع تطوير بيوت الطلبة والطالبات بمدينة الخارجة بتكلفة 10 ملايين جنيه.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الاحد، أن المشروع تضمن تطوير مبانى تابعة لجمعية رعاية الطالب بمدينة الخارجة وتحويله لسكن لطلاب الجامعة بشكل متطور بتكلفة 10 ملايين جنيه ويسع 275 طالبًا وطالبة.

من جانبه أوضح محمد منير العديسي، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد، أن المشروع تضمن تطوير مبنى كسكن للطلاب البنين ومبنى ثانى كسكن للطالبات وذلك لجميع المراحل التعليمية والمرحلة الجامعية بهدف توفير سكن لائق وبسعر معدم لأبناء المحافظة.

وأضاف العديسي، أن المشروع تطوير وتجهيز وفرش 121 غرفة تسع 275 طالب وطالبة مع تجهيز 9 قاعات للمذاكرة، ومكتبة بكل مبنى وصالتين للاستقبال وغرف إدارية للمشرفين، وتطوير 75 دورة مياه بالإضافة لتزويد كل غرفة بمبردات مياه ومراوح.

وأشار العديسي، إلى أن المشروع تضمن تنفيذ ملاعب كرة طائرة وخماسى كرة قدم ومسرح ومسجد بالإضافة لتجهيز المبنى بأحدث منظومة لمواجهة الحرائق مع تركيب شبكة كاميرات مراقبة فى جميع أنحاء المشروع والذى تكلفة 10 مليون جنيه بواقع 6 ملايين جنيها دعمًا من الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى و 2 مليون جنيه دعمًا محافظ الإقليم، و 2 مليون جنيه من مؤسسة التكافل الاجتماعى بالمحافظة.

وكانت قد استقبلت محافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لتفقد ووضع حجر أساس وافتتاح 7 مشروعات تابعة للوزارة بمركز الخارجة تضمنت تفقد حديقة 30 يونيو شمال مدينة الخارجة وأعمال التطوير بها، وافتتاح مشروع بيوت الطلبة والطالبات، وتفقد مركز الدكتور "حسن حلمي" لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، ووضع حجر أساس عمارة سكنية تابعة لمؤسسة التكافل الاجتماعي، وزيارة وتفقد مركز التكوين المهنى التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى وأعمال التطوير به، وتفقد الحضانة النموذجية التابعة لجمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية بورسعيد جنوب مدينة الخارجة، كما أن الزيارة تشهد إطلاق مبادرة وقف النخيل التابعة للجمعية الشرعية بمركز الخارجة، وزيارة المزرعة التابعة للجمعية التى يجرى تنفيذ المبادرة بها.