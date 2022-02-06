اليوم السابع
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وزيرة التضامن تفتتح اليوم مشروعات تنموية بالوادي الجديد ضمن مبادرة حياة كريمة

الأحد، 06 فبراير 2022 12:00 ص
وزيرة التضامن تفتتح اليوم مشروعات تنموية بالوادي الجديد ضمن مبادرة حياة كريمة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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تفتتح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، اليوم الأحد عددا من المشروعات التنموية بمحافظة الوادي الجديد في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

يعد المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" حلم الجمهورية الجديدة الذي أحدث نقلة نوعية بالارتقاء بالريف المصري؛ حيث يستهدف تغيير حياة أكثر من 58 مليون مواطن، من إحداث طفرة شاملة للبنية التحتية والخدمات الأساسية والارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإحداث تغيير إيجابي في مستوى معيشتهم، وخلق واقع جديد من التنمية الشاملة المستدامة لهذه التجمعات الريفية المحلية وتقوم وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع الجهات المعنية بتنفيذ العديد من المشروعات التنموية فى القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". 


وزيرة التضامن

مشروعات تنموية بالوادي الجديد

مبادرة حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة بالوادى الجديد

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