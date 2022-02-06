وزيرة التضامن تتفقد أحد مراكز علاج ذوى الاحتياجات الخاصة بالوادى الجديد.. لايف

كتب-مدحت وهبة والوادي الجديد- ماهر البهنساوي

تفقدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، يرافقها اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مركز الدكتور "حسن حلمي" لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة الخارجة.

وقال الزملوط إن المركز تابع لجمعية التأهيل الاجتماعي بالخارجة، يحتوي على عيادات طبية وعلاجية ومناطق ترفيهية وحمام سباحة مجهز لذوي الاحتياجات الخاصة وملاعب رياضية وصالة طعام ومقر الإقامة الملحق بالمركز لاستضافة ذوي المترددين على المركز خلال فترة علاجهم.

من جانبه، أكد محمد منير العديسي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، أن المركز يقدم خدمات متكاملة لتأهيل ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة وإتاحة خدمات طبية وترفيهية لهم وفقاً لأحدث الوسائل التكنولوجية والعلاجية حيث يتكون المبنى من عدة أجزاء تتضمن مبنى مكون من طابقين واستراحة لإقامة الوافدين من أسر الاطفال الخاضعين للعلاج.

وأضاف العديسي، أن المركز يعتبر أحدث صرح علاجي وتأهيلي لذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى محافظات الصعيد، والذين يتضمن عدد من العيادات الطبية المتخصصة، والتي تقدم خدماتها بالمجان للحالات المرضية من غير القادرين من أهالي المحافظة، وكذلك فصول لأطفال التوحد ووحدة العلاج المائي وتدريب حالات فاقدي البصر على الحواس ومكتبات صوتية متخصصة ومطاعم وملاعب وصالة رياضية متكاملة.

ولفت العديسي، إلى أن المركز جرى إنشاءه وتجهيزه بتكلفة تجاوزت 32 مليون جنيه، مناطق ترفيهية وحمام سباحة مجهز لذوي الاحتياجات الخاصة وملاعب رياضية وصالة طعام ومقر الإقامة الملحق بالمركز لاستضافة ذوي المترددين على المركز خلال فترة علاجهم.

وكانت قد استقبلت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لتفقد ووضع حجر أساس وافتتاح 7 مشروعات تابعة للوزارة بمركز الخارجة تضمنت تفقد حديقة 30 يونيو شمال مدينة الخارجة وأعمال التطوير بها، وافتتاح مشروع بيوت الطلبة والطالبات، وتفقد مركز الدكتور "حسن حلمي" لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع حجر أساس عمارة سكنية تابعة لمؤسسة التكافل الاجتماعي، وزيارة وتفقد مركز التكوين المهني التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي وأعمال التطوير به، وتفقد الحضانة النموذجية التابعة لجمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية بورسعيد جنوب مدينة الخارجة، كما أن الزيارة تشهد إطلاق مبادرة وقف النخيل التابعة للجمعية الشرعية بمركز الخارجة، وزيارة المزرعة التابعة للجمعية التي يجري تنفيذ المبادرة بها.