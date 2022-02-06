وزيرا خارجية باكستان والصين يبحثان الأوضاع الإقليمية وأزمة أفغانستان

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بحث وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم الأحد، مع نظيره الصيني "وانج يي"، في العاصمة الصينية /بكين/، الأوضاع الإقليمية والعالمية، وخاصة الوضع الإنساني الخطير في أفغانستان.

جاء ذلك الاجتماع - وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - خلال الزيارة التي يقوم بها قريشي - مرافقًا لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان - للصين؛ لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ24.

وأعرب الجانبان عن تقديرهما للدور المهم الذي لعبه اجتماع الست دول المجاورة في تطوير التوافق الإقليمي، وتم الاتفاق على الحفاظ على تنسيق أوثق لتعزيز الأهداف المشتركة للسلام والاستقرار والتنمية في أفغانستان.

وفي إشارة إلى اجتماعهما الأخير للجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي الباكستاني - الصيني ، أعرب قريشي عن تقديره للإجراءات التي اتخذها الجانبان لتعزيز الشراكة التعاونية الاستراتيجية بين باكستان والصين.

وتوجه وزير الخارجية الباكستاني بالشكر لنظيره الصيني على دعم الصين لسيادة باكستان وسلامة أراضيها واستقلالها وتنميتها الوطنية، وأكد مجددا دعم باكستان الكامل للصين في جميع القضايا المهمة.