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والد عمرو السولية: الفريق كله تعب.. وإن شاء الله منتخب مصر يفرحنا.. فيديو

الأحد، 06 فبراير 2022 07:18 م
والد عمرو السولية: الفريق كله تعب.. وإن شاء الله منتخب مصر يفرحنا.. فيديو والد عمرو السولية
الدقهلية شريف الديب

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قدم اليوم السابع بثًا مباشرًا مع والده عمرو السولية لاعب منتخب مصر والنادى الأهلى قبل نهائى كأس الأمم الأفريقية.

 

وقال والد السولية، إنه لم يتوقع أن تصل مصر إلى الأدوار النهائية بعد مشاهدة الأدوار التمهيدية، ومنذ بداية ماتش الكوت ديفوار بدأ الأداء التصاعدى للمنتخب.

 

وأوضح والد السولية، أن مباراة المغرب كانت من المباريات الصعبة فى البطولة بعكس مباراة الكاميرون، وأتوقع أن يكون الأداء اليوم مكتملا 100% ورغم ضغط المباريات إلا أن الروح ستجعل اللاعبين ينسون الإرهاق.

 

وأشار والد عمرو السولية، إلى أن روح المنتخب فى الكاميرون عالية وأن عمرو قريب من كل اللاعبين ويحملون اسم المنتخب، وقدمت له النصيحة بأن يفعل ما عليه والتوفيق من عند الله.

 

وتابع والد عمرو السولية، لم تتأثر الفرقة بعد طرد كيروش مدرب المنتخب فى ماتش الكاميرون، والكابتن عمرو السولية يستطيع تهدئة اللاعبين فى الملعب وتم اكتشاف موهبته فى كرة القدم منذ عمر 10 سنوات وذهب للإسماعيلى فى سن 11 عاما.

 


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