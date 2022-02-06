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والد زيزو: كابتن حسام البدرى صاحب فضل على زيزو.. وهذه قصة حياته.. لايف

الأحد، 06 فبراير 2022 04:19 م
والد زيزو: كابتن حسام البدرى صاحب فضل على زيزو.. وهذه قصة حياته.. لايف الكابتن مصطفى سيد والد أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر
المنيا :حسن عبدالغفار

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل محافظة المنيا مع الكابتن مصطفى سيد والد أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر قبل ساعات من مباراة المنتخب فى نهائى امم افريقيا.

 

وقال الكابتن مصطفى سيد والد احمد سيد زيزو أن الكابتن حسام البدرى كان من أهم الداعمين له فى المنتخب، مشيراً إلى أنه فخور كون ابنه يلعب فى نفس مركز فخر العرب الكابتن محمد صلاح.

 

وأضاف والد زيزو أن بداية زيزو كانت من خلال اكاديمية وادى دجلة حيث مشيراً إلى انه ظل يتدرب ويدرس كرة القدم طوال سبع سنوات، وأضاف كابتن مصطفى أن زيزو تعاقد مع نادى ليرس البلجيكى ولعب مع الفريق الثانى لمدة 15 يوما ثم تم تصعيده إلى الفريق الاول وكان له الشرف أن يلعب مع حسام غالى.

 

وأكد والد زيزو أن الفريق هبط إلى الدرجة الثانية ولعب معهم موسما ثم انتقل إلى نادى ناسيونال ماديرا البرتغالى.

 

وأكد الوالد انه ضحى خلال السنوات الماضية من اجل تأسيس لاعب دولى يلعب فى الدوريات الأجنبية، مشيراً إلى أنه تعرض لأزمة فى إقامته بعد تعرضه للسرقة.

وأضاف والده أن زيزو عاد مرة أخرى إلى مصر وعاد إلى أحد التدريبات بنادى المنيا، مشيراً إلى أنه التحق بعد ذلك للعب فى نادى الزمالك مرة أخرى.

 

وقال والده أن زيزو عانى فى الفترة الأولى من فرق المستوى بين مصر وأوروبا إلى أن تأقلم مع الوضع فى مصر واستمر فى اللعب مع نادى الزمالك.

 

 

 


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