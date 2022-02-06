اليوم السابع
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نقابة المهندسين تفتح معرضا للأجهزة الكهربائية.. صور

الأحد، 06 فبراير 2022 12:33 م
نقابة المهندسين تفتح معرضا للأجهزة الكهربائية.. صور نقابة المهندسين تفتح معرضا للأجهزة الكهربائية
كتبت ــ آية دعبس

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افتتح اليوم الأحد 6 فبراير 2022، المهندس حسن عبدالعليم أمين عام نقابة المهندسين المصرية، والمهندس محمد ناصر أمين الصندوق، والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، والمهندس هشام أبو سنة رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، وإيناس صلاح مدير إدارة المعارض، معرض نقابة المهندسين المصرية للأجهزة الكهربائية بمقر النقابة.

قال المهندس أحمد حشيش، إن فعاليات المعرض مستمرة حتى 17 فبراير الجاري بخصومات تصل إلى 15%، حيث يعد المعرض بداية لسلسلة معارض تنظمها نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي خدمة للمهندسين وأسرهم.

وأشار "حشيش" إلى أن شهر يونيو القادم سيشهد إقامة معرض آخر بمقر نادي المهندسين بالسادس من أكتوبر، مضيفًا أنه جارٍ دراسة نظام التقسيط مع إدارة المعارض بوزارة الإنتاج الحربي لتطبيقه بالمعارض القادمة.

 

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نقابة المهندسين

معرض نقابة المهندسين للاجهزة

خدمات نقابة المهندسين

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