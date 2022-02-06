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موانئ البحر الأحمر: تداول 1088 طن بضائع عامة ومتنوعة

الأحد، 06 فبراير 2022 09:45 ص
موانئ البحر الأحمر: تداول 1088 طن بضائع عامة ومتنوعة موانئ البحر الأحمر - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، تداول 1088 طن بضائع عامة ومتنوعة، و 354 شاحنة و 28 سيارة ملاكي، حيث شملت حركة الواردات 220 شاحنة و 26 ملاكي ومتواجد 10 سفن على أرصفة الموانئ.

وأكدت الهيئة في بيان لها أن شملت حركة الصادرات تداول 1088 طن بضائع عامة 134 شاحنة و 2 ملاكي ومتنوعة ، حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 115 شاحنة و22 ملاكي .
 
كما استقبل السفينة أمل بحمولة 105 شاحنة 4 ملاكي والسفينة CMIPOL  CHANGAN قادمة من ضبا  لشحن فوسفات وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 80 شاحنة 1 ملاكي . 
 
كما غادر ميناء نويبع السفينة عمان والسفينة بريدج، حيث تم تصدير 54 شاحنة بحمولة 1088 طن بضائع عامة و 1 ملاكي .

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