اليوم السابع
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مكاسب أسبوعية للنفط للأسبوع السابع على التوالى.. 3.6% لبرنت و6.3% للخام الأمريكى

الأحد، 06 فبراير 2022 02:00 م
مكاسب أسبوعية للنفط للأسبوع السابع على التوالى.. 3.6% لبرنت و6.3% للخام الأمريكى براميل بترول - أرشيفية
كتبت - مروة الغول

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حققت أسعار النفط المكاسب الأسبوعية للأسبوع السابع على التوالي، وذلك في ختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، وسجلت عقود خام القياس العالمي برنت مكاسب أسبوعية بنسبة 3.6% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

كما سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية بنسبة 6.3% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق. وسجلت أسعار النفط،93.27 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند التسوية الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 92.31 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية،بأن أسعار النفط بالأسواق الأجلة سجلت أعلى مستويات لها فى 7سنوات وذلك وسط المخاوف من تزايد شح الإمدادات.

وتشير التقديرات الأولية إلى ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي خلال شهر ديسمبر 2021 بنحو 177 ألف برميل  يوميا، أى بنسبة 0.2% مقارنة بمستويات الشهر السابق، لتصل إلى حوالى 98.4 مليون برميل يوميا، وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية فى الأسواق العالمية يناير 2022.

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك " ارتفاع إجمالي إمدادات الدول المنتجـة مـن خارج أوبك بنسبة 0.02 % ليصل إلى نحو 65.4 مليون برميل يوميا، كما ارتفعت إمدادات الدول الأعضاء فى منظمة أوبك بنسبة 0.5 % لتصل إلى نحو 33 مليون برميل يوميا.

وتابع التقرير، أنه فيمـا يخـص إمدادات مجموعـة دول أوبك + من النفط الخام فقد ارتفعـت خـلال شـهر ديسمبر 2021 بنحـو 200 ألف برميل يوميا، أى بنسبة 0.5% مقارنة بمستويات الشهر السابق، لتصل إلى حوالى 38.2 مليون برميل يوميا.

وذكر التقرير، ارتفاع إمدادات الدول المنتجة مـن خارج أوبك والأعضاء في مجموعة أوبك+ بنسبة 0.5% لتصل إلى نحو 13.9 مليون برميل يوميا، كما ارتفعت إمدادات الدول العشر الأعضاء فى منظمة أوبك، وهى أعضاء فى مجموعة أوبك+، بنسبة % 0.8 لتصل إلى نحو 24.3 مليون برميل يوميا.


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خام برنت

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