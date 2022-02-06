اليوم السابع
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مقتل 16 شخصا بعمليتى قتل جماعى وسط المكسيك

الأحد، 06 فبراير 2022 02:05 ص
مقتل 16 شخصا بعمليتى قتل جماعى وسط المكسيك الشرطة المكسيكية
أحمد علوى

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أعلنت السلطات المكسيكية، عن مقتل 16 شخصا بعمليتي قتل جماعي على يد مجرمين مجهولين في ولاية ساكاتيكاس وسط البلاد.

وأفاد مكتب الادعاء العام بأنه "تم صباح اليوم العثور على جثث 10 أشخاص في بلدية فريسنيليو و6 أشخاص في بلدية بانفيلو ناتيرا"، مضيفا أنه تم فتح تحقيقين وسيتم الكشف عن سيرهما عبر قنوات رسمية فقط دون ذكر أي معلومات حول دوافع الجريمتين.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستمر فيه بولاية ساكاتيسكا منذ عدة سنوات نزاع مسلح بين عصابتي المخدرات "سينالوا" و"الجيل الجديد لهاليسكو"، الذي أسفر عن تصاعد حاد للعنف في المنطقة.

وقتل في الولاية عام 2019 أكثر من 700 شخص على يد المجرمين، بينما ارتفع هذا العدد في 2021 إلى أكثر من 1600 حالة، بينها 90% نفذت من قبل جماعات إجرامية منظمة.

وبشكل عام قتل عام 2021 في المكسيك، التي تعاني من مستويات عالية من الجريمة، 33308 أشخاص.

 

 


المكسيك

مقتل 16 شخص فى المكسيك

عملية قتل فى المكسيك

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