مصرع شخصين وإصابة آخر فى حريق بأحد الوحدات السكنية بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

لقيت سيدة وابنها مصرعهما، اختناقا بالدخان الكثيف، إثر نشوب حريق هائل داخل شقة سكنية بالدور الخامس بعقار مكون من 8 طوابق بشارع السلام القبلي في مدينة مغاغة شمال محافظة المنيا، اليوم الأحد.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، في وقت سابق إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل شقة بعقار مكون من 8 طوابق فى مدينة مغاغة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلي المنازل والعقارات المجاورة، وأفادت التحريات الأولية أن الحريق نشب بشقة تسكنها أسرة بشارع السلام القبلي بعد الساعة الواحدة من منتصف الليل، وقد أسفر عن وفاة سيدة وابنها نتيجة الاختناق بالدخان الكثيف كما أصيب شخص آخر تم نقلهم إلى المستشفى العام .

كما أفادت التحريات أن بسبب حدوث ماس كهربائي أو تسرب غاز بوتاجاز داخل الشقة و تم التحفظ عليها لحين انتقال رجال المعمل الجنائي للمعاينة ومعرفة أسباب وظروف نشوب الحريق.

وتم عمل كردون بمحيط العقار وفصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة الكهرباء والغاز حتى تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق.