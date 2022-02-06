اليوم السابع
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مسئولون أمريكيون يحذرون: روسيا تستعد عسكريا بنسبة 70% لغزو أوكرانيا

الأحد، 06 فبراير 2022 10:44 ص
مسئولون أمريكيون يحذرون: روسيا تستعد عسكريا بنسبة 70% لغزو أوكرانيا فلاديمير بوتين - الرئيس الروسى
كتبت رباب فتحى

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قال مسئولون أمريكيون إن روسيا جمعت ما لا يقل عن 70% من القوة العسكرية التي تعتزم امتلاكها بحلول منتصف فبراير لمنح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خيار شن غزو شامل لأوكرانيا.

وحذر المسئولون السبت من أن الغزو الروسي الكامل قد يؤدي إلى الاستيلاء السريع على كييف، وربما يؤدي إلى مقتل أو إصابة ما يصل إلى 50 ألف مدني، وفقًا لصحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست.

وأكد مسئول أمريكي هذا التقدير لوكالة أسوشيتيد برس، لكن ليس من الواضح كيف حددت الوكالات الأمريكية هذه الأرقام.

يأتي هذا التقييم القاتم بعد أن اتفق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن المملكة المتحدة وحلفائها في الناتو سيتحدون في قتالهم ضد العدوان الروسي "أينما وكيفما سيحدث".

ومن المقرر أن يسافر الزعماء الأوروبيون إلى كل من موسكو وكييف في محاولة لتهدئة التوترات.

ومن المتوقع أن يزور ماكرون موسكو يوم الاثنين وكييف يوم الثلاثاء، بينما يتوجه المستشار الألماني أولاف شولتز إلى كييف في 14 فبراير وإلى موسكو في اليوم التالي.

كان من المقرر أن تسافر وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إلى أوكرانيا مع رئيس الوزراء يوم الثلاثاء الماضى، لكنها اضطرت إلى الانسحاب من الرحلة بعد أن ثبتت إصابتها بفيروس كورونا. وبحسب ما ورد ستسافر تروس إلى موسكو قريبًا.

وقال مسئولون أمريكيون إنه حتى يوم الجمعة ، كان الجيش الروسي قد وضع بالقرب من أوكرانيا ما مجموعه 83 "كتيبة تكتيكية"، كل منها تعادل تقريبًا في الحجم كتيبة أمريكية قوامها ما بين 750 و 1000 جندي. وقالوا إن ذلك يمثل زيادة عن 60 كتيبة تكتيكية كانت في مواقعها قبل أسبوعين فقط.

 

 


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