اليوم السابع
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الأحد، 06 فبراير 2022 09:41 م
أكرم القصاص
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مسؤول عراقى يؤكد ضرورة تأمين الحدود وزيادة الضربات ضد داعش

الأحد، 06 فبراير 2022 09:00 م
مسؤول عراقى يؤكد ضرورة تأمين الحدود وزيادة الضربات ضد داعش القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ

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أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي ضرورة تأمين الحدود وزيادة الضربات الجوية لأوكار تنظيم (داعش) الإرهابي.
 
وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن ذلك جاء خلال لقاء الزاملي مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، لبحث الوضع الأمني في البلاد.
 
وتطرق الجانبان إلى ضرورة التركيز على تأمين الحدود العراقية، وزيادة الطلعات الجوية لضرب خلايا داعش وملاحقتهم والتفعيل اللازم للجهد الاستخباري والتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني، مؤكدان أن تأمين الحدود وضبط المنافذ سينعكس ايجابا على تعزيز الواقع الأمني والحد من الإرهاب والمخدرات وتهريب السلع غير القانونية وغيرها.

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