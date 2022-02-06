مدينة الأقصر تحرر 92 محضر مخالفات وإزالات إدارية فى حملة إشغالات بالشوارع.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة الأقصر بقيادة العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، اليوم الأحد، بالتنسيق مع شرطة المرافق تحت إشراف الرائد على بكري وكيل إدارة شرطة المرافق، والنقيب عبد الله سلطان ضابط بإدارة شرطة المرافق - حملة مكبرة لإزالة الاشغالات ورفع المظاهر العشوائية والسلبية التي يتسبب بها أصحاب المحال التجارية والمقاهي والباعة المتجولين.

واستهدفت الحملة منطقة طريق الهيلتون ونجع بدران، وذلك بمشاركة أحمد عوض الله رئيس حى شمال، وأحمد محمود دياب مدير إدارة المتابعة الميدانية وقسم الإشغالات، بالتنسيق مع معدات الحملة الميكانيكية، وأسفرت الحملة عن تحرير المخالفات التالية: 16 إشغال طريق، و12 بائع متجول، و5 نظافة، و6 عدم ارتداء الكمامة، و53 إزالات إدارية، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر.

فيما نظم مجلس مدينة الأقصر، برئاسة العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق، حملة مكبرة استهدفت إزالة الإشغالات بشارع السوق السياحى، والشوارع الجانبية المرتبطة به، وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر مخالفات متنوعة ضد المخالفين، مع إلزام جميع أصحاب البازارات والمحلات السياحية بعدم التعدى على الطريق العام للقضاء على المظاهر العشوائية وتيسير حركة المشاة بالطريق للسائحين والمواطنين، كما تضمنت الحملة تنفيذ أعمال النظافة العامة بالشارع والشوارع الجانبية المرتبطة به.

وشارك فى الحملة أحمد محمود دياب مدير إدارة المتابعة الميدانية وقسم الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر، والنقيب على شيحة والنقيب عبد الله سلطان من ضباط إدارة شرطة المرافق، وذلك فى إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بالأسواق والميادين والشوارع الرئيسية والفرعية للقضاء على العشوائية والارتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى للمحافظة.



مدينة الأقصر تحرر 92 محضر مخالفات وإزالات إدارية (1)



مدينة الأقصر تحرر 92 محضر مخالفات وإزالات إدارية (2)



مدينة الأقصر تحرر 92 محضر مخالفات وإزالات إدارية (3)



مدينة الأقصر تحرر 92 محضر مخالفات وإزالات إدارية (4)