اليوم السابع
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مدير الوعظ بوزارة الأوقاف الفلسطينية: مصر أم العالم العربي والإسلامي

الأحد، 06 فبراير 2022 10:02 م
مدير الوعظ بوزارة الأوقاف الفلسطينية: مصر أم العالم العربي والإسلامي الشيخ ناصر سليمان مدير الوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف في فلسطين
كتب على عبد الرحمن

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وجه الشيخ ناصر سليمان مدير الوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف والشئون الدينية بدولة فلسطين، الشكر للدولة المصرية على احتضانها القضية الفلسطينية، كما وجه الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على جهوده في خدمة الدعوة ونشر الفكر الوسطي.
 
وقال سليمان: "نحن متعطشون لتلقي العلم من منبعه في مصر بلد العلم والعلماء، ونحن نقدر ما يقدمه العلماء بدولة مصر الشقيقة، لذا نفخر بتلقي هذه الدورة التدريبية في بلد العلم، فمن لم يأت إلى مصر لم يتعلم علم الإسلام".
 
وتابع أن مصر أم فلسطين وأم العالم العربي والإسلامي، وننصح كل إنسان يبتغي العلم أن يأتي إلى مصر، ليتعلم كيف يكون العلم والعطاء في العلوم كافة، والكرم أيضًا فمصر لم تكتف بمنح العلم فقط بل لها مواقف إنسانية كبيرة وعظيمة مع القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الدورة التدريبية المشتركة مع الأئمة المصريين هي المعايشة والتلاقي والتواصل وتبادل الخبرات.
 
جاء ذلك خلال افتتاح الدورة التدريبية المشتركة لأئمة مصر وفلسطين اليوم الأحد 6 / 2/ 2022م بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
 
 

الاوقاف

وزاره الاوقاف

مختار جمعه

وزير الاوقاف

فلسطين

ائمه فلسطين

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