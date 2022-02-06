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مديرية التربية والتعليم بالجيزة تستقبل طلبات الراغبين فى العمل بالحصة.. صور

الأحد، 06 فبراير 2022 11:57 ص
مديرية التربية والتعليم بالجيزة تستقبل طلبات الراغبين فى العمل بالحصة.. صور استقبال الطلبات
كتب ــ محمود طه حسين

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استقبلت الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمحافظة الجيزة صباح اليوم، الراغبين فى العمل بنظام الحصة، حيث نظمت الإدارات دخول وخروج المتقدمين للعمل، حيث حرصت على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا

وأتاحت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الجيزة التقدم بداية من السبت 5 فبراير حتى 10 من نفس الشهر.

وخصصت المديرية لكل مادة يوما للتقدم و استلام الملفات للتخصصات والأيام كالتالى:

- السبت الموافق 5 فبراير2022 التقديم لتخصص مادة اللغة العربية.

- الأحد الموافق 6 فبراير 2022 التقديم لمادتى العلوم والدراسات الاجتماعية.

- الاثنين الموافق 7فبراير التقديم لمادة معلم فصل ورياض الأطفال.

- الثلاثاء الموافق 8 فبراير التقديم لمادتى الرياضيات واللغة الانجليزية.

- الأربعاء الموافق 9 فبراير التقديم للمتخلفين لمواد ( اللغة العربية والعلوم والدراسات الاجتماعية.

- الخميس الموافق 10 فبراير التقديم للمتخلفين لمواد معلم فصل ورياض الأطفال والرياضيات واللغة الانجليزية.

 

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التربية والتعليم

العمل بالحصة

التقدم للعمل بالحصة بمديرية الجيزة

اخبار مصر

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