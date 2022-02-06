محافظ جنوب سيناء يناقش استعدادات استضافة شرم الشيخ لمؤتمر التغيرات المناخية

جنوب سيناء - ياسر عامر

ترأس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، جلسة المجلس التنفيذي رقم "1" لعام 2022 التي عقدت بمكتب المحافظ بشرم الشيخ، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء ايمن الشريف سكرتير عام المحافظة، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن ومديري عموم المديريات الخدمة، وبدأت الجلسة بالتصديق علي محضر الجلسة السابقة التي عقدت بتاريخ 14 ديسمبر 2021.

ناقش المحافظ عددا من الإجراءات ضمن الاستعداد لاستضافة شرم الشيخ لمؤتمر التغيرات المناخية الذي سيعقد بشرم الشيخ نوفمبر من العام الجاري، منها ورشة العمل التي ستعقد بالتنسيق مع وزارة البيئة وتوزيع الأكياس صديقة البيئة، بالإضافة لبدء إنشاء محطات شحن السيارات بالكهرباء حيث جاري توريد 300 أتوبيس تعمل بالكهرباء في إطار تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء صديقة للبيئة.

وتخصيص قطعتي أرض لإقامة 2 محطة كهرباء 5 ميجاوات بالطاقة الشمسية بشرم، و50 فدان لفرع جامعة السويس بأبورديس..

وافق المجلس علي منح معهد بحوث الصحة الحيوانية مهلة اخيرة لمدة عام لإقامة معمل فرعي متطور لفحص الاغذية علي مساحة 750 متر مربع بشرم الشيخ.

وافق المجلس علي تجديد قرارات تخصيص صادرة من المحافظ لمدة عامين لعدد 3 مراكز شباب قائمة هي مركز شباب طور سيناء، مركز شباب وادي سدر بمدينة رأس سدر، مركز شباب المزينة بمدينة نويبع.

وناقش المجلس خلال جلسته تخصيص اراضي للجهات الحكومية لخدمة المواطنين بالمحافظة