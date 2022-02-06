محافظ جنوب سيناء يكرم الأبطال الحاصلين على المراكز الأولى بكأس مصر للجمباز

جنوب سيناء_ ياسر عامر

كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، أبطال المحافظة الحاصلين علي المراكز الأولى ببطولة كأس مصر للجمباز، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، ومحمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

وفاز في الجمباز الفني آنسات تحت 6 سنوات كل من داليا عبد الخالق ثروت بميدالية ذهبية، سميرة صالح السيد بميدالية ذهبية.

وفي الجمباز الايروبك فازت كل من تالا السيد إبراهيم عبد العال بميدالية ذهبية تحت 7 سنوات، وجودي أشرف عبد الله بميدالية ذهبية تحت 7 سنوات، ومريم تامر حسن ميدالية ذهبية تحت 8 سنوات، ورحمة نادر علي ميدالية فضية تحت 7 سنوات.

وفي الجمباز الفني رجال: فاز كل من ساجد مصطفي كساب بميدالية ذهبية تحت 8 سنوات، وإسلام مصطفى كساب بميدالية ذهبية تحت 7 سنوات.

وأثنى المحافظ علي تحقيق هذه المراكز لأبطال المحافظة وقدم الشكر لمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لتميزها وتحقيق مراكز الاولي علي مستوي الجمهورية في مختلف الألعاب الجماعية والفردية لافتاً إلى أن هؤلاء الابطال اول فريق جمباز بمدينة طور سيناء، موجها بتعميمها بباقي المدن.

وأكد المحافظ دعمه الكامل لأبناء المحافظة من المتميزين في مختلف المجالات الرياضية والدراسية والثقافية وغيرها، لافتاً إلى أن المحافظة تزخر بالعديد من المواهب والمتميزين في مختلف المجالات.