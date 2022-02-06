محافظ بنى سويف يمنح مهلة حتى أول مارس لتقنين أوضاع المنشآت الرياضية

بنى سويف هانى فتحى

قرر الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف منح مهلة حتى أول مارس المقبل،لتقنين أوضاع الصالات الرياضية والنوادى الصحية "الجيمات"، والأكاديميات الرياضية والملاعب المفتوحة، التى لم تحصل على ترخيص بمزاولة النشاط من نقابة الرياضيين ،أو العمل بهذه الهيئات والجهات دون أن يكونوا أعضاء بالنقابة ومسجلين فى جداول المشتغلين طبقاً للقانون،مؤكداً على أنه سيتم غلق المنشآت غير المرخصة بعد انتهاء المهلة الممنوحة لتقنين الأوضاع.

وتأتى هذه الخطوة حفاظاً على صحة وسلامة الشباب والمواطنين الذى يمارسون الرياضة بتلك المنشآت ، من خلال الحفاظ عليهم من المنشطات والعادات الرياضية الخاطئة التى تؤدى فى أوقات كثيرة إلى خطورة كبيرة على الصحة ، ومن ناحية آخرى إعطاء الفرصة لأصحاب تلك المنشآت لتقنين أوضاعهم والحفاظ على مصدر دخل العاملين بها.

جاء ذلك خلال لقائه بنقيب المهن الرياضية ببنى سويف سيد الأمين، للوقوف على مستجدات الملف الرياضى وأوجه الدعم المتاحة ، التى يمكن أن توفرها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ، وبعض الموضوعات التى تتولاها النقابة.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون مع النقابة فى هذا الشأن واتخاذ الإجراءات والتيسيرات اللازمة من منطلق أن هذا الموضوع يكتسب أهمية كبيرة، خاصة وأنه يتعلق بصحة وسلامة الشباب والرياضيين وكثير من المواطنين.

وأشار نقيب الرياضيين إلى أهم الإجراءات المطلوبة لترخيص المنشأة الرياضية، بداية من التوجه لمقر النقابة خلف مستشفى الزهراء بجوار مرفق الإسعاف ،ومعه عقد إيجار أو ملكية للمنشأة ،وإسطوانة "CD"عليها كل الألعاب والأجهزة المتوافرة داخل المنشأة وتصوير كامل للمكان،بالإضافة إلى كشف بيئى على الأجهزة الرياضية ،وصورة كارنيه عضوية النقابة"ساري"لمدير المكان، أنه للتواصل يمكن الاتصال على الرقم 01225003966 للاستعلام عن أية تفاصيل أخرى.