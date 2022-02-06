محافظ المنيا يعلن انضمام مركزى سمالوط وبنى مزار لمبادرة "حياة كريمة"

المنيا – حسن عبدالغفار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن انضمام مركزى سمالوط وبنى مزار، بالمرحلة الثانية من المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" ليصبح إجمالى المراكز المستهدفة 7 مراكز، وذلك عقب موافقة القيادة السياسية، وبدعم من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لتشهد جميع قرى مراكز المحافظة السبعة مشروعات خدمية وتنموية ضخمة تحت مظلة المبادرة الرئاسية ، بهدف التطوير الشامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بالمراكز المستهدفة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده محافظ المنيا، يرافقه اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، وبحضور كافة الجهات المعنية، لمناقشة أولويات المشروعات التى سيتم تنفيذها بالمراكز التى تم اضافتها، بالتوازى مع المتابعة الدورية والمستمرة لنسب المشروعات الجارى تنفيذها بنطاق المراكز المستهدفة فى المرحلة الأولي.

ووجه محافظ المنيا، الشكر بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أهالى المحافظة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لإدراج مركزى سمالوط وبنى مزار فى المرحلة الثانية للمشروع القومى "حياة كريمة"، مثمنا ما قاله فخامته، حينما أشار إلى أن مبادرة حياة كريمة مشروع تنموى اجتماعى إنسانى بكل المعايير.

تناول الاجتماع، مراجعة كافة الخطوط العريضة للقطاعات التى سيجرى بها أعمال التطوير، كما تم مناقشة أولويات المشروعات التى سيتم تنفيذها بالمراكز المستهدفة، وأشار المحافظ إلى أنه سيتم عقد لقاءات حوارية مجتمعية مع المواطنين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بنطاق المركزين للاطلاع على متطلباتهم واحتياجاتهم واولوياتهم فى تنفيذ المشروعات ،حيث يضم مركز سمالوط 58 قرية وتوابعها ومركز بنى مزار 44 قرية وتوابعها وستجرى أعمال التطوير بجميع القرى والتوابع المدرجة.

كلف "القاضي" كافة الجهات المنفذة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتنسيق الفورى مع رؤساء المركزين المدرجين لسرعة وضع دراسة وخطة عاجلة لتنفيذ المشروعات التنموية، مؤكداً على حرص الأجهزة التنفيذية للمحافظة، على تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لتحقيق الأهداف المطلوبة من أعمال المبادرة وفقا للجدول الزمنى المحدد.