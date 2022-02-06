محافظ أسوان يوجه بتذليل أى معوقات فى مسار القطار الكهربائى السريع

أسوان – عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن المشروع القومى للقطار الكهربائى السريع ( 6 أكتوبر / أسوان ) بطول 925 كم والذى جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى سيعتبر نقلة نوعية تساهم فى زيادة معدلات الحركة السياحية من خلال توفير وسيلة نقل حضارية وآمنة وسريعة سواء للمواطنين أو للسائحين والزائرين، وخاصة أن الفترة الزمنية لكل رحلة ستكون 4 ساعات فقط ، وبسرعة 250 كم / ساعة.

ووجه محافظ أسوان الجهات صاحبة الولاية أو المسئولة عن المرافق العامة بتذليل أى معوقات أو تعارضات تقع فى مسار القطار الكهربائى السريع ، والقيام بنقل أى خطوط أو شبكات فى نطاق المسار على نفقتها الخاصة بطول 125 كم بدائرة المحافظة شرق الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة.

وكلف اللواء أشرف عطية نائبه أحمد شعبان بالتنسيق بين الهيئة العامة للطرق والكبارى والجهات صاحبة الولاية فور إعتماد المسار النهائى للقطار الكهربائى السريع طبقاً للتصميمات والدراسات، مشيداً بهذا المشروع الحيوى الذى تنفذه وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير والتى تقوم حالياً بمشروعات عملاقة على كافة الإتجاهات لتحديث وتطوير وسائل النقل، مع الإرتقاء بشبكات البنية الأساسية من محاور وكبارى وطرق وأنفاق وسكك حديدية .