محافظة القاهرة ترفع 10 آلاف طن مخلفات هدم من حدودها مع القليوبية.. صور

كتب سيد الخلفاوى

رفعت محافظة القاهرة، 10 آلاف طن مخلفات ورتش من منطقة محطة معالجة الصرف الصحى بمنطقة الجبل الأصفر بمدينة الخانكة، حدود محافظة القاهرة والقليوبية بنظاق حى السلام ثان، وذلك من خلال شركة أنفيروماستر المسئولة عن نظافة المنطقة الشرقية.

من جانبه أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه تم تنفيذ حملات مشتركة لهيئة نظافة وتجميل القاهرة والشركة المسئولة عن نظافة المنطقة الشرقية لرفع تراكمات مخلفات البناء (الردش) بالمنطقة الواقعة خلف اسبيكو امتداد محور ترعة الطوارئ بحى السلام أول حتى الحدود مع محافظة القليوبية.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تفقد أعمال رفع تراكمات القمامة ومخلفات الهدم والبناء فى محيط محطة معالجة الصرف الصحى بمنطقة الجبل الأصفر بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية،حدود محافظة القاهرة، ووجه شعراوى، بأهمية استمرار العمل على مدار الـ 24 ساعة عبر 3 ورديات للانتهاء من رفع جميع التراكمات ومصادرة أى سيارة تقوم بمحاولة إلقاء المخلفات فى المناطق التى يتم رفع المخلفات منها واتخاذ الاجراءات القانونية ضدها.