متهمان بالسرقة في العياط: قتلنا سائقا للاستيلاء على التوك توك

كتب محمود عبد الراضي

اعترف عاطلان بقتل سائق في العياط لسرقة التوك توك الخاص به، حيث طلبا منه توصيلهما لمكان نائي، وما أن توارى عن أعين الناس حتى طعنوه بسكين واستولوا على التوك توك.

تلقى مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى المركزى، باستقبالها (سائق مركبة "توك توك"- مقيم بدائرة المركز) مُصاب بجرح نافذ أسفل الصدر وآخر بالساعد الأيسر، وبسؤال "الـمُصاب وخاله" قررا أنه حال سير المصاب بمركبة “التوك توك” قيادته بالمنطقة محل سكنه، استوقفه مجهولان وطلبا منه توصيلهما لإحدى القرى بدائرة المركز، وأثناء السير قاما بالتعدى عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته المشار إليها وإستوليا منه على مركبة "التوك توك" ولاذا بالفرار، وفـى وقتٍ لاحق أخطرت المستشفى بوفاة الـمُصاب متأثراً بإصابته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت تحريات فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة وقررا بإتفاقهما على سرقة إحدى مركبات "التوك توك" بالإكراه بإستخدام سلاح أبيض "سكين" وعقب إرتكابهما الواقعة إستعانا بشقيق أحدهما لبيع المركبة "أمكن ضبطه" وأقر بقيامه ببيع مركبة "التوك توك" وأرشد عنها لدى عميلين "سيئ النيه" ، أمكن ضبطهما.. وبمواجهتهما إعترفا بعلمهما بأن المركبة من متحصلات واقعة سرقة.