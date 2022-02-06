مباراة مصر والسنغال.. أطفال الأقصر يجوبون الشوارع بأعلام مصر.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

أنظار الملايين من محبى الكرة المصرية والعربية والأفريقية صوب الكاميرون لمتابعة نهائي أمم أفريقيا الذى يجمع منتخبى مصر والسنغال فى التاسعة مساء اليوم، الأحد بالملعب الأولمبي.

وفي هذا الصدد انتشر الأطفال والكبار بمحافظة الأقصر في شوارع المدن المختلفة وهم يحملون على مصر لتشجيع المنتخب عقب انطلاق المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ومن جانبه قال عبد الله يس أحد شباب الأقصر، إنهم يتوقعون فوز المنتخب المصري على نظيره السنغالي بهدفين نظيفين ، فيما أعلن صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، عن تجهيز مراكز الشباب فى كافة القرى والمدن لعرض وحضور المباراة بين الجمهور بالمجان تماماً، بجانب الأندية الرياضية بكل مدينة وذلك لدعم وتشجيع المنتخب المصرى حتى الفوز بالبطولة والتتويج بعد التغلب على منتخب السنغال.

وأضاف مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، لـ"اليوم السابع": توجد بالأقصر عدد كبير من الأندية الشعبية والأندية الترفيهية التى ستعرض المباراة على شاشات كبرى مجهزة لتشجيع ومؤازرة المنتخب المصرى فى مباراة اليوم بالمجان للجميع.