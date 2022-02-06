ماذا تعرف عن مهام جهاز شئون البيئة؟.. اعرف 13 مهمة

كتبت منال العيسوى

يسمع العديد منا، كلمة جهاز شئون البيئة فى مصر، لكن ربما يخلط البعض بينه وبين جهاز منظومة المخلفات وعمل وزارة البيئة ، فى هذا التقرير نرصد 13 مهمة لعمل جهاز شئون البيئة، وتبعيته لمن وميزانيته، وكذلك الانشطة التى يقوم بتنفذها.

1-طبقا لنص قانون حماية البيئة في مادته رقم (4)، يقوم جهاز شئون البيئة، برسم السياسة العامة وإعداد الخطط اللازمة للحفاظ على البيئة، وتنميتها ومتابعة تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة، كما ان له الحق فى أن يضطلع بتنفيذ بعض المشروعات التجريبية.

2-يعتبر جهاز شئون البيئة، الجهة القومية المختصة بدعم العلاقات البيئية، بين مصر والدول والمنظمات الدولية والاقليمية.

3- دائما يوصى جهاز شئون البيئة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بالبيئة.

4- كما يقوم جهاز شئون البيئة بإعداد مشروعات القوانين، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقيات.

5- جهاز شئون البيئة له عدد من السبل لتحقيق اهدافه، منها إعداد مشروعات القوانين والقرارات، المتعلقة بتحقيق أهداف الجهاز، كما انه يقوم بإبداء الرأى فى التشريعات المقترحة ذات العلاقة بالمحافظة على البيئة.

6-يقوم جهاز شئون البيئة بإعداد الدراسات عن الوضع البيئى، وصياغة الخطة القومية لحماية البيئة والمشروعات، التى تتضمنها وإعداد الموازنة التقديرية لكل منها.

7-‏ يقوم جهاز شئون البيئة بمتابعة الخرائط البيئية للمناطق العمرانية، والمناطق المخطط تنميتها ووضع المعايير الواجب الالتزام بها عند تخطيط، وتنمية المناطق الجديدة وكذلك المعايير المستهدفة للمناطق القديمة.

8- من مهام جهاز شئون البيئة ايضا وضع المعايير والاشتراطات، الواجب على أصحاب المشروعات والمنشآت الالتزام بها، قبل الانشاء وأثناء التشغيل.

9- ومن المهام أيضا للجهاز، حصر المؤسسات والمعاهد الوطنية الكفاءات التى تسهم فى إعداد وتنفيذ برامج المحافظة على البيئة والاستفادة منها فى إعداد وتنفيذ المشروعات والدراسات التى تقوم بإعدادها.

10- المتابعة الميدانية لتنفيذ المعايير والاشتراطات التى تلتزم الأجهزة والمنشآت بتنفيذها واتخاذ الاجراءات التى ينص عليها القانون ضد المخالفين لهذه المعايير والشروط.

11- كما يقوم الجهاز بوضع المعدلات والنسب والأحمال النوعية للملوثات والتأكد من الالتزام بها.

12- يهتم جهاز شئون البيئة بجمع المعلومات القومية والدولية الخاصة بالوضع البيئى والتغيرات التى تطرأ عليه بصفة دورية بالتعاون مع مراكز المعلومات فى الجهات الأخرى وتقويمها واستخدامها فى الادارة والتخطيط البيئى ونشرها.

13- يسعى جهاز شئون البيئة إلى وضع أسس وإجراءات تقويم التأثير البيئى للمشروعات، وإعداد خطة للطوارئ البيئية على النحو المبين فى المادة (25) من هذا القانون، والتنسيق بين الجهات المعنية لاعداد برامج مواجهة الكوارث البيئية.