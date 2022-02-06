اليوم السابع
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الأحد، 06 فبراير 2022 05:08 م
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لجنة خاصة للتحقيق فى حادث اغتيال قاض بميسان بالعراق

الأحد، 06 فبراير 2022 03:54 م
لجنة خاصة للتحقيق فى حادث اغتيال قاض بميسان بالعراق مسلحين - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أدان مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الأحد، بشدة حادثة اغتيال قاضي على يد مسلحين مجهولين في مدينة العمارة جنوب البلاد، مشيرا إلى تكليف لجنة قضائية خاصة للتحقيق في الحادث الإرهابي.

وقال المجلس في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، "إننا نستنكر بشدة الحادث الإرهابي الجبان المرتكب من عصابات الغدر والإجرام في محافظة ميسان، والذي أدى إلى استشهاد القاضي أحمد فيصل خصاف الساعدي".

وأشار المجلس إلى أن اللجنة القضائية ستتولى التحقيق في المعلومات الأولية التي تشير إلى تقصير مُتعمد في اتخاذ الاجراءات الأمنية الواجب اتخاذها للحفاظ على أمن المحافظة والمواطنين.

ودعا مجلس القضاء الأعلى، القائد العام للقوات المسلحة إلى إعادة النظر في القيادات والأشخاص المكلفين بمهام حفظ الأمن، سواء في قيادة العمليات أم في الأجهزة الأمنية بمختلف مسمياتها لإعادة فرض سلطة القانون بما يحقق المصلحة الأمة.. فيما لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث.

 


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