كيف تطورت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين؟

كتب إسلام سعيد

تتمتع العلاقات المصرية الصينية بالقوة فى مختلف المجالات، بداية من العلاقات السياسية، ولاسيما بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم فى مصر، الذي أولى العلاقات المصرية الصينية أهمية كبيرة، ثم العلاقات الاقتصادية التى تشهد تطورًا ملحوظًا بين البلدين، ويمكن القول بأن العلاقات المصرية الصينة تجاوزت الـ 64 عامًا.

كم تبلغ قيمة صادرات مصر للصين ؟

قال أحمد زكي، رئيس المكتب التجاري المصري ببكين في تصريحات صحفية سابقة، بأن قيمة صادرات مصر للصين خلال العام 2020 بلغت نحو مليار دولار.

وما قيمة واردات مصر من الصين؟

بلغت قيمة الواردات المصرية من الصين حوالى 14 مليار دولار، لتصل قيمة التجارة بين البلدين إلى نحو 15 مليار دولار.

ما أبرز الصادرات المصرية للصين ؟

يتمثل معظم هيكل الصادرات المصرية للصين في الحاصلات الزراعية والسلع الصناعية النصف مصنعة والصناعات الهندسية، بينما أغلب الواردات المصرية من الصين تتمثل في المنتجات النهائية والمدخلات الصناعية، ففيما يخص المنتجات الغذائية التي تستوردها الصين من مصر، فهى تتمثل في اللحوم ومصنوعاتها والألبان والمنتجات البحرية والفاكهة والزيوت المصنعة والسناكس والحلوى والبهارات والعسل، وغيرها، بحسب التمثيل التجاري، والذي أكد في تقرير له بأن هناك مساعي لزيادة الصادرات المصرية للسوق الصينية من قطاعات الزيوت ولاسيما زيت الزيتون والأعشاب والتوابل والعسل والحلويات والشيوكولاته والسناكس.

وما الذى تستورده مصر من الصين ؟

بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن الأشهر الـ 8 الأولى من العام 2021 فإن قيمة الواردات المصرية من الصين سجلت نحو 8.61 مليار دولار فى مقابل 7.702 مليار في الفترة المقابلة من العام 2020، وقد توزعت أهم الواردات المصرية من الصين بين الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها التي بلغت حوالى 2.33 مليار والآلات والأجهزة الآلية وأجزاؤها والمراجل بقيمة حوالى 1.2665 مليار والألياف الاصطناعية والتركيبة التي سجلت حوالى 410.118 مليون وجرارات وسيارات ودراجات وأجزاؤها بقيمة حوالى 547.592 مليون ولدائن ومصنوعاتها بقيمة حوالى 474.326 مليون.

ما مستجدات المنطقة الاستثمارية الصينية؟

فيما يتعلق بالمنطقة الاستثمارية الصينية "تيدا" بقناة السويس، قال "يوان چي ينغ" مدير عام الشؤون الإدارية بمنطقة "تيدا" الصناعية الصينية، بأن إجمالى حجم التكلفة الاستثمارية للتوسعات الجديدة فى منطقة "تيدا"، على مساحة 6 كم، بلغت قيمتها الإجمالية حوالى 230 مليون دولار أمريكي، لجذب ما يقرب من 180 مشروعًا من المشروعات الصغيرة بمنطقة التوسعات.

وما الهدف من التوسعات الجديدة فيها؟

وذكرت يوان چي ينغ، أن الهدف من الاستثمار في منطقة التوسعات الجديدة هو جذب استثمارات قيمتها حوالى 2 مليار دولار أمريكي، وتحقيق مبيعات تتراوح قيمتها ما بين 8 إلى 10 مليار دولار أمريكي، فضلا عن توفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل محلية.

يذكر أن المساحة الإجمالية لمنطقة "تيدا" تبلغ نحو 7.34 كم 2، مقسمة إلى جزأين، الجزء الأول المنطقة الأولية، والجزء الثانى منطقة التوسعات، حيث تغطي المساحة الأولية حوالى 1.34 كم 2، وفى وقتنا الحالي تم الانتهاء من مرحلة التطوير والبناء فى هذه المنطقة، إذ تحتوى هذه المنطقة على 4 صناعات رائدة، هي صناعة معدات الجهد العالي والمنخفض، وصناعة مواد البناء الجديدة، وصناعة الآلات، وأخيرا صناعة المعدات البترولية.

وما مردود جهود مصر على العلاقات بين الدولتين؟

أشاد السفير الصينى بالقاهرة، لياو ليتشيانج بما تقوم به الحكومة المصرية من برامج لرفع مستوى معيشة المواطن المصرى خلال السنوات الأخيرة، كما أشاد بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، التي تخدم 60 مليون شخص، مشيرًا في حديث سابق إلى أن المبادرة تشمل إجراءات لتحسين المساكن والكهرباء والطرق وإمدادات المياه والصرف الصحي، وتطوير قطاعي الصحة والتعليم؛ لاسيما خلال فترة الوباء.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية الصين الشعبية لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين، والتى تعقد بالعاصمة الصينية بكين.