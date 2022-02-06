كوريا الجنوبية: فتح باب التسجيل لمرشحى الانتخابات الرئاسية 13 فبراير

وقالت الهيئة - في بيان، بحسب وكالة يونهاب الكورية: إنه تم تحديد ثلاث جولات من المناظرة التلفزيونية بين المرشحين خلال فترة الحملة الرسمية، واعتبارًا من يوم غد الإثنين، سيتم حظر تجمعات أعضاء الأحزاب السياسية بموجب قانون الانتخابات.. مشيرة إلى أنه سيُدلي الكوريون في الخارج المسجلون كناخبين غائبين بأصواتهم يومي 23 و28 فبراير، كما سيدلي البحارة بأصواتهم على سفنهم في الفترة من 1 إلى 4 مارس، وسيتم التصويت المسبق في الفترة من 4 إلى 5 مارس.

وأضافت إنها تبحث عن حلول تسمح للأشخاص الذين أصيبوا بـ "كوفيد-19" بعد فترة التصويت المبكر بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات مارس، وبموجب قواعد الانتخابات الحالية، من المستحيل عمليا بالنسبة لأولئك الذين تم تشخيص إصابتهم بـ"كوفيد-19" بعد فترة التصويت المسبق التي تقع في الفترة من 4 إلى 5 مارس والأشخاص الذين دخلوا في عزلة ذاتية قبل انتخابات 9 مارس مباشرة الإدلاء بأصواتهم.

ويمكن للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد الإدلاء بأصواتهم عبر البريد في الانتخابات الرئاسية فقط إذا تقدموا بطلب للحصول على حق اقتراع عبر البريد خلال الفترة من 9 إلى 13 فبراير، وبالنسبة لأولئك المصابين بكوفيد-19 بعد 13 فبراير، يمكنهم التصويت من خلال مراكز الاقتراع الخاصة في مراكز علاج الفيروس السكنية خلال فترة التصويت المبكر.

ومع ذلك، لم يتوصل المسؤولون بعد إلى حلول بشأن الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بـ "كوفيد -19" بعد فترة التصويت المسبق، ومن غير المقرر افتتاح مراكز الاقتراع في مراكز علاج الفيروس في 9 مارس.

من جانبها، تحاول الهيئة أيضًا اكتشاف طرق تتيح التصويت للأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بمرضى الفيروس، حتى إذا تم تطعيمهم، فإن أولئك الذين كانوا على اتصال وثيق بمرضى "كوفيد-19" مطالبون بالعزل لمدة سبعة أيام، إذا لم تنتهٍ فترة العزلة الذاتية قبل انتخابات 9 مارس، فلن يُسمح لهم بالتصويت شخصيًا في مراكز الاقتراع.

ويحذر الخبراء من أن الوضع الحالي للفيروس قد يؤثر على مئات الآلاف من الناخبين يوم الانتخابات، حيث ارتفعت الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في كوريا الجنوبية بشكل حاد في الأيام الأخيرة، حيث تجاوزت 38 ألفا اليوم الأحد بسبب متغير أوميكرون القابل للانتشار.