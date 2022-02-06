كلية التجارة بجامعة جنوب الوادى تعلن نتيجة الفرقة الرابعة

صابر سعيد

أعلنت كلية التجارة بجامعة جنوب الوادي، اليوم الأحد، عن ظهور نتيجة الفرقة الرابعة على الموقع الرسمي للجامعة، وذلك عقب الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول.



وأوضحت جامعة جنوب الوادي، أن 6 كليات بالجامعة ظهرت نتائج عدد من الفرق بها، ومنها نتائج الفرقة الثانية والثالثة والرابعة بكلية الآداب، والفرقة الرابعة بكلية الآثار، والفرقة الثالثة بكليات التجارة، والفرقة الثانية والرابعة والخامس بكلية الطب البيطري، والفرق الأربعة بكلية التربية النوعية، والمستوي الرابع بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال.



وأدى اليوم الأخير فى الامتحانات الفرقة الثانية بكلية الحقوق وعددهم 3162 وطلاب الفرقة الرابعة بكلية التجارة وعددهم 2673 طالب وطالبة، كما أن أعمال التصحيح تزامنت مع الامتحانات والانتهاء من المواد أول بأول.





