قريبًا.. اختبار بسيط للعين قد يساعد فى اكتشاف فيروس كورونا

كتبت إيناس البنا

يمكن لعينيك أن تخبرنا الكثير عن صحتك، بما في ذلك ما إذا كنت مصابًا بـ كورونا، حيث قد يساعد اختبار بسيط للعين في الكشف عن المرض الفيروسي.

ووفقًا لتقرير موقع "healthsite"، أعلنت شركة(AdOM) أنها تجرى دراسة لتحديد ما إذا كان جهاز Tear Film Imager (TFI) يمكنه "تشخيص فيروس كوروناوتحديده بشكل فعال في تقييم سريع وميسور التكلفة وغير جراحي للعين".

يتكون الجزء المسيل للدموع عندما تومض، وهى طبقة سائلة رقيقة تغطي سطح العين، يتكون من ثلاث طبقات: طبقة زيتية (دهنية)، وطبقة مائية (مائية) وطبقة ميوسين معًا تحمى سطح العين من الميكروبات المسببة للأمراض، وتعزز التئام الجروح، وتحافظ على راحة العين والوظيفة البصرية.

تشخيص فيروس كورونا

وفقًا للشركة، تم تصميم جهاز TFI لقياس الغشاء المخاطي، والطبقات الفرعية الدهنية للعين التي تمنع جفاف العين بسبب التبخر، يمكن أن يوفر تقييمًا مفصلاً لصحة الطبقات الفرعية للجزء المسيل للدموع في غضون 40 ثانية فقط، فضلاً عن اكتشاف وجود "طبقة فيروسية" في العين ويمكن تحديدها كميًا.

في وقت سابق، أظهرت دراسة أنه يمكن تحديد الهالة بشكل صحيح في المرضى بنفس معدل اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل.

ستلاحظ الدراسة الجديدة استخدام TFI مقارنةً باختبار تشخيص تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) على نطاق أوسع، والذي يشمل 500 مريض، وذكر التقرير أنه من المتوقع أن تستغرق الدراسة شهرًا حتى تكتمل.