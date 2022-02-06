اليوم السابع
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فتح 100 مركز شباب ببنى سويف لإذاعة مباراة مصر والسنغال بنهائى أفريقيا

الأحد، 06 فبراير 2022 05:44 م
فتح 100 مركز شباب ببنى سويف لإذاعة مباراة مصر والسنغال بنهائى أفريقيا مصر والسنغال - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا لمتابعة استعداد الأندية ومراكز الشباب بمحافظة بنى سويف لنقل مباراة نهائى أمم أفريقيا بين المنتخب الوطني ومنتخب السنغال مساء اليوم الأحد فى مباراة نهائى أمم أفريقيا.

 

وقال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، إنه كلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، بفتح النوادى ومراكز الشباب بالقرى، لإذاعة مباراة نهائى أمم أفريقيا بين المنتخب الوطني ومنتخب السنغال فى مباراة نهائى أمم أفريقيا.

 

وأكد محافظ بنى سويف، أنه سيتم فتح أكثر من 100مركز شباب ونادى بمختلف مدن وقرى المحافظة لإذاعة مباراة نهائى أمم أفريقيا بين منتخبى مصر والسنغال.

 

وشدد محافظ بني سويف، على المراكز بضرورة الاستعداد الجيد للمباراة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعقيم والتباعد وارتداء الكمامة وذلك حرصا على سلامة وأمن الجمهور المترددين على مراكز الشباب.


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