غدا.. انطلاق فعاليات الدورة الـ24 لمهرجات الإبداعات التلفزيونية جنوب غربي فرنسا

كتب أحمد علوى

تنطلق غدا الاثنين فعاليات الدورة الـ24 لمهرجان الإبداعات التلفزيونية في بلدة "باينير لوشون" بأقصى جنوب إقليم "جارون العليا" التابع لمنطقة أوسيتاني بجنوب غربي فرنسا مع العديد من الميزات الجديدة هذا العام، بما في ذلك برنامج ولجنة تحكيم مخصصة بالكامل للإنتاج الإسباني.

وقال كريستيان كاب المدير العام للمهرجان - حسمبا ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية، اليوم /الأحد/ - "سيتم تقديم نحو 83 عرضا بين خيال موحد ومسلسلات ومسلسلات مصغرة وأفلام وثائقية للجمهور".. موضحة أن أن لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية والروائية ستترأسها على التوالي الصحفية والمخرجة الفرنسية ميراي دوماس، والممثلة والمخرجة الفرنسية كولين سيرو.

وأضافت أنه سيتم تخصيص أول يومين من المهرجان بشكل أساسي للمسابقة الإسبانية بهدف "التوسط في البرامج التي لم يتم بثها بعد في فرنسا" و"اختبار الأعمال مع الجمهور الناطق بالفرنسية".

ومن المتوقع حضور نحو 13 ألف متفرج في نسخة المهرجان لعام 2022، والتي امتدت برامجها لتشمل العالم الناطق بالفرنسية بالكامل.