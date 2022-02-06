عمليات بغداد تكشف عن معلومات جديدة بشأن قصف المطار وأمن الطارمية

وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - "إنه بعد استهداف مطار بغداد بصواريخ كاتيوشا، تحركت أجهزتنا الاستخبارية وتم تشكيل لجنة في مقر قيادة العمليات يرأسها مدير استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد وضمت في عضويتها مديري الأجهزة الاستخبارية العاملة في بغداد للتحقيق في الهجوم".

وأضاف سليم أن هذه اللجنة تمكنت في وقت قياسي - وبعد متابعتها الكاميرات وجمع المعلومات في مكان الاستهداف وأماكن أخرى- من التوصل إلى أحد المشتبه بهم في تنفيذ هذه العملية، موضحا أنه بالتعاون مع قيادات العمليات المجاورة لبغداد وبالتحديد مع ديالى والأجهزة الاستخبارية الموجودة هناك، تم إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم أثناء محاولته الهروب إلى خارج بغداد وديالى .

وأشار إلى أن المشتبه به حاليا قيد التحقيق، وبعد إكمال التحقيق سيتم عرض نتائجه إلى الرأي العام، قائلا -بشأن الوضع الأمني في الطارمية- "إن قضاء الطارمية وشمال بغداد بصورة عامة لم يشهد أي فعالية للعدو منذ أكثر من 6 أشهر".