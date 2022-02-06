عضو في مجلس السيادة السودانى تؤكد أهمية تعزيز الإعلام للوحدة الوطنية

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أكدت عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الدكتورة سلمى عبدالجبار المبارك أهمية دور الإعلام في توجيه خطاب وطني إيجابي من شأنه تعزيز الاستقرار والوحدة الوطنية.



وشددت المبارك - خلال لقائها، اليوم الأحد، مع الدكتور جراهام عبدالقادر وزير الثقافة والإعلام المكلف - على ضرورة بناء شراكات وطنية بين وزارة الإعلام والوزارات ذات الصلة لبلوغ الأهداف المرجوة مع الاهتمام بدور الشباب الفاعل في البناء والتعمير لإعلاء قيم الوطنية وبناء وطن يسع الجميع على اختلاف ثقافاتهم.. لافتة إلى ضرورة تحقيق مبدأ "وطن للجميع" من خلال خطاب إعلامي صادق ووطني.



ومن جهته، أطلع الدكتور جراهام عبد القادر، عضو مجلس السيادة على مهام واختصاصات وزارة الثقافة والإعلام، موضحاً أن الوزارة تضم قطاعات الثقافة والإعلام والسياحة.



وأكد أهمية تضافر الجهود والرؤى توحيدا للخطاب الإعلامي ليكون إيجايبا محفزا للعمل من أجل تحقيق تطلعات الشعب السوداني وإعلاء قيم الثورة، مشيرا إلى ضرورة تنظيم معارض ومهرجانات ثقافية لنشر الوعي والتنوع الثقافي، والعمل على تنشيط قطاع السياحة باعتباره موردا مهما للاقتصاد السوداني.