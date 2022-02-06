عاطلان يكشفان كواليس سرقتهما توك توك..استدرجا السائق من الوراق وسرقاه بأوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطلان متهمان بسرقة توك توك بالإكراه من قائده بمنطقة أوسيم، أنهما قررا استدراج أحد سائقي التوك توك لسرقته، وبيع التوك توك لمرورهما بضائقة مالية، فتوجها إلى منطقة الوراق، واستوقفا سائق توك توك، وطلبا منه توصيلهما إلى أوسيم، وخلال مرورهما بمنطقة خالية من المارة، هدداه لسرقة التوك توك، إلا أن السائق حاول مقاومتهما، فاعتديا عليه وتشاجرا معه، ثم استوليا على التوك توك وفرا هاربين.

وذكر المتهمان أنهما احتفظا بالتوك توك داخل جراج، تمهيدا لبيعه لأحد عملائهما، وتقسيم قيمته بينهما، إلا أن رجال المباحث ألقوا القبض عليهما، وأرشدا عن مكان إخفاء التوك توك، وتم العثور عليه، وبعرضه على مالكه تعرف عليه، كما تعرف المجني عليه على المتهمين عقب ضبطهما.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطلين لاتهامهما بسرقة توك توك بالإكراه من سائقه في أوسيم، واعترف المتهمان بارتكاب الجريمة وأرشدا عن التوك توك المسروق، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد تعرض سائق توك توك للسرقة بالإكراه، حيث استدرجه شخصين بحجة توصيلهما، ثم اعتديا عليه بالضرب واستوليا على التوك توك وفرا هاربين.

كشفت التحريات التي أشرف عليها الرائد أحمد فرحات رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، عن هوية المتهمين، وأكدت التحريات صحة الواقعة، وسرقة المتهمين للتوك توك.

بإعداد كمين للمتهمين تمكن الرائد وليد كمال معاون مباحث مركز أوسيم من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وحرر محضر بالواقعة، وأحالهما العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، إلى النيابة للتحقيق.