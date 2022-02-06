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طلاب جامعة القاهرة يصلون الكاميرون لدعم وتشجيع المنتخب بمباراته أمام السنغال

الأحد، 06 فبراير 2022 03:37 م
طلاب جامعة القاهرة يصلون الكاميرون لدعم وتشجيع المنتخب بمباراته أمام السنغال طلاب جامعة القاهرة
كتب ــ محمد صبحى

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أعلنت جامعة القاهرة، سفر 36 طالبا إلى الكاميرون لحضور المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية بين منتخبي مصر والسنغال مساء اليوم الأحد.

ويأتى سفر الطلاب في إطار دعم وتشجيع المنتخب الوطني لكرة القدم بنهائي بطولة الأمم الأفريقية، بعد الأداء البطولي والمشرف للمنتخب في مبارياته السابقة، مما أهله للوصول للنهائي، متمنيًا الفوز للمنتخب القومي والعودة بكأس البطولة إلى مصر وتحقيق النجمة الثامنة.

جدير بالذكر، أن وزارة التعليم العالي استطاعت توفير الدعم المادي لتكاليف سفر الطلاب من خلال عدد من الرعاة، واختارت الجامعات الطلاب المتميزين في المشاركة بالأنشطة الطلابية المختلفة، وذلك بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة المعنية، لتيسير إجراءات سفر للطلاب وإجراء تحليل PCR للتأكد من سلامتهم بعدم الإصابة بفيروس كورونا.  

 


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