طقس البحر الأحمر الآن.. شمس مشرقة وسماء صافية.. لايف

البحر الأحمر - عماد عرفة

بث تلفزيون اليوم السابع، صباح اليوم، الأحد، لايف جديد من مدينة الغردقة، لرصد حالة الطقس، حيث شهد طقس البحر الأحمر اليوم طقس مشمس دافئ على أغلب الانحاء وخاصة فى المدن الجنوبية بالبحر الأحمر.

كما ظهرت سماء البحر الأحمر صافية دون آى غيوم، وكذلك هدوء نسبي في حالة البحر الأحمر، مما يتوقع هناك انتعاشه سياحية في حركة الرحلات البحرية المختلفة بالبحر الأحمر .

من جانب آخر يستقبل مطار مرسي علم الدولي خلال الأسبوع الجاري، بداية من أمس السبت، وحتي نهاية الأسبوع 51 رحلة طيران دولية قادمة من عدة دول مختلفة، علي رأسها الدول الأوربية، وذلك مع تطبيق الاجراءات الاحترازية فور وصول الركاب للمطار .