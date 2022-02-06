طقس البحر الأحمر الآن.. شمس مشرقة وسماء صافية.. لايف

بث تلفزيون اليوم السابع، صباح اليوم، الأحد، لايف جديد من مدينة الغردقة، لرصد حالة الطقس، حيث شهد طقس البحر الأحمر اليوم طقس مشمس دافئ على أغلب الانحاء وخاصة فى المدن الجنوبية بالبحر الأحمر.
كما ظهرت سماء البحر الأحمر صافية دون آى غيوم، وكذلك هدوء نسبي في حالة البحر الأحمر، مما يتوقع هناك انتعاشه سياحية في حركة الرحلات البحرية المختلفة بالبحر الأحمر .
من جانب آخر يستقبل مطار مرسي علم الدولي خلال الأسبوع الجاري، بداية من أمس السبت، وحتي نهاية الأسبوع 51 رحلة طيران دولية قادمة من عدة دول مختلفة، علي رأسها الدول الأوربية، وذلك مع تطبيق الاجراءات الاحترازية فور وصول الركاب للمطار .
وكشفت جداول رحلات الطيران خلال الاسبوع الجاري وصول رحلات من 8 دول اوربية، وبين 51 رحلة طيران 3 رحلات داخلية، حيث تصل رحلتين من المطارات البلجيكية، و3 رحلات من هولندا، و3 من ايطاليا .
كما تصل من ألمانيا 7 رحلات طيران خلال الاسبوع، و4 رحلات من التشيك، و15 رحلة من بولندا، و12 رحلة من أوكرانيا، ورحلة من سويسرا و3 رحلات تابعة لشركة مصر للطيران.
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