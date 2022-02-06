ضوابط اختيار المرشحين للعمل بامتحانات الثانوية العامة 2022.. اعرف التفاصيل

كتب ـ محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم، الضوابط والشروط الخاصة باختيار المرشحين للعمل كرؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجنة النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالى.



وأكدت الوزارة، أنه من أبرز الضوابط التى يجب توافرها فى العضو المرشح، عدم وجود موانع والتي تشمل الحرمان من أعمال الامتحانات وتوقيع أى جزاء من الجزاءات المنصوص عليها قانونا ما لم يتم محو الجزاء عدا الإنذار الخصم من الأجر خمسة أيام، إضافة إلى الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية وأن يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم، علي أن يكون من المحالين للمعاش قبل 31 أغسطس من ذات العام.

وتضمنت الضوابط والشروط، ألا يكون لدى المرشح أقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الرابعة باللجنة المرشح لها وحتي الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية، كما كشفت الوزارة الشروط الخاصة بشأن من يندب، أو يكلف رئيس لجنة نظام مراقبة أو وكيل ورئيس لجنة إدارة أو وكيلا والتى تشمل الحصول على مؤهل عال بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة، وأن يكون كل من رئيس اللجنة، ووكيل اللجنة، شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين معلم أول على الأقل، والحصول على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون رقم 81 لسنة 2019 بشأن الخدمة المدنية.



وكانت المديريات بدأت مقابلات المرشحين للعمل بامتحانات الثانوية العامة 2022، خلال إجازة نصف العام الدراسى والتى انطلقت اليوم السبت وحتى 17 من ذات الشهر.







