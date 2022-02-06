ضبط مصنع يدار بدون ترخيص وتحرير محاضر تموينية بمركز الواسطى شمال بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على أسواق التصنيع والتداول ومخازن السلع والمواد الغذائية والمحال التجارية لمواجهة جرائم الغش التجاري وضبط الأسواق، والتصدي لكافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وكذلك الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة الأعمدة الكهربائية بشوارع وطرق المدن والقرى، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين في شتى القطاعات.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف ، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة المحاسب محمد بكري حملة تفتيشية بالتنسيق مع مكتب حماية المستهلك تم خلالها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ضبط مصنع لإنتاج الحلوى يدار بدون ترخيص أو سجل تجاري واستخدام خامات مجهولة المصدر.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى بتحرير محاضر لعدة مخالفات بعدد من المنشآت التجارية الأخرى، تنوعت بين عدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين من الأمراض المعدية، وعدم وجود فواتير وسجل تجاري وعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة؛ وذلك لحماية المستهلك من كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار.

ومن جانبها قامت الوحدة المحلية لقرية أبوصير الملق بتنفيذ إزالة فورية في المهد لحالة تعد بالبناء المخالف على مساحة قيراط من الأرض الزراعية بزمام منشأة أبو صير الملق عزبة الحجر، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية