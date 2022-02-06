ضبط عامل خلال قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بقليوب: متفق مع صاحب البيت

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، من ضبط شخص خلال قيامه بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار بمنزل بمنطقة سنديون دائرة مركز شرطة قليوب، وجرى ضبط أدوات الحفر "بكرة وحبل وسلم و2 فأس وغلق"، كما تبين وجود حفرة بعمق 7 أمتار وبعرض 2 متر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بقيام أشخاص بالحفر والتنقيب عن الأثار داخل منزل بمنطقة سنديون دائرة المركز.

جرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير البحث الجنائى بالقليوبية، وبالمعاينة والفحص، تبين قيام "م ع ع"، 38 سنة، عامل، مقيم الهرم بالجيزة، بالإتفاق مع مالك منزل بمنطقة سنديون دائرة المركز ويدعى "م ع م"، لأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار داخل منزل سويسى من طابقين على مساحة 100 متر، مكون من 3 حجرات، وجرى ضبط أدوات الحفر "بكرة وحبل وسلم و2 فأس وغلق"، كما تبين وجود حفرة بعمق 7 أمتار وبعرض 2 متر.

وتحرر محضر بالواقعة، وبمواجهة المتهم المضبوط أقر بقيامه بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار بالإتفاق مع مالك المنزل، وتولت النيابة التحقيق.